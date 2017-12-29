آخر الأخبار
Home » فنون » فوضى عارمة في حفل تامر حسني في الأردن

فوضى عارمة في حفل تامر حسني في الأردن

Posted by on December 29, 2017 0 Comment
فوضى عارمة في حفل تامر حسني في الأردن

سادت حالة من الفوضى العارمة في حفل الفنان المصري تامر حسني، مساء أمس الخميس، بسبب صعود عدد من الجمهور إلى المسرح لالتقاط الصور معه، الذي اكتفى بدوره بالغناء لمدة 40 دقيقة فقط وسط جمهور لم يتجاوز الـ500 شخص في مسرح كبير يتسع لآلاف الاشخاص، كما انتشرت معلومات عن الخلاف بين حسني والشركة المنظمة بسبب عدد الحضور المتواضع.

يشار إلى أنّ استقبال الفنان تامر حسني في مطار الملكة علياء لدى وصوله، شهد حضورًا غفيرًا من المعجبين، ما أثار استغراب العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بسبب طريقة الاستقبال المبالغ فيها كما وصفها البعض.

أقراء المزيد من المصدر

Tags: , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com