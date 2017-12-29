فوضى عارمة في حفل تامر حسني في الأردن

سادت حالة من الفوضى العارمة في حفل الفنان المصري تامر حسني، مساء أمس الخميس، بسبب صعود عدد من الجمهور إلى المسرح لالتقاط الصور معه، الذي اكتفى بدوره بالغناء لمدة 40 دقيقة فقط وسط جمهور لم يتجاوز الـ500 شخص في مسرح كبير يتسع لآلاف الاشخاص، كما انتشرت معلومات عن الخلاف بين حسني والشركة المنظمة بسبب عدد الحضور المتواضع.

يشار إلى أنّ استقبال الفنان تامر حسني في مطار الملكة علياء لدى وصوله، شهد حضورًا غفيرًا من المعجبين، ما أثار استغراب العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بسبب طريقة الاستقبال المبالغ فيها كما وصفها البعض.

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