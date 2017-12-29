ليس فيلماً هندياً.. قَتَلَ زوجته وهرب ثم ادَّعى “الخرس”.. عقاب سماوي انتظره في النهاية!

ادَّعى رجلٌ أنه أبكم لمدة 12 عاماً، وعند اكتشاف ادعائه، تبيَّن أن الرجل فقد القدرة على الكلام فعلياً. وقد أقدم الرجل الصيني، الذي يدعى زنغ-Zeng على إيهام جميع الناس بأنه أبكم، بعد قيامه بقتل زوجته “تشاي” عام 2005. وبحسب صحيفة Daily Mail البريطانية، فقد قتل زوجته بعد نشوب نزاع بينهما على مبلغ الإيجار، المقدر بـ500 […] أقراء المزيد من المصدر