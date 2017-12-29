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هيفاء وهبي تبدي غضبها بسبب انتشار شائعة زواجها

Posted by on December 29, 2017 0 Comment
هيفاء وهبي تبدي غضبها بسبب انتشار شائعة زواجها

أكدت مصادر أن الخبر الذي تم التداول به قبل أيام حول زواج الفنانة هيفاء وهبي، من الفنان الإماراتي عبد الله بالخير، بحسب ما صرح الأخير على سبيل المزاح، قد أغضب الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي التي سبق قبل سنوات قد نفت تلك المسألة، واستغربت الرجوع اليها من خلال بعض وسائل الإعلام التي تناولت الموضوع على أنه حقيقة .

ونفت وهبي عبر بعض المقربين منها، في تصريحات خاصة إلى “العرب اليوم”، حقيقة الزواج و اعترضت على اهتمام بعض الصحافيين بشائعة لا أساس لها من الصحة على الاطلاق في حين هناك العديد من النشاطات الفنية التي من المفترض أن يتم القاء الضوء عليها اكثر من تعزيز موضوع وهمي غير حقيقي .

وكان عبد الله بالخير قد كشف قبل سنوات عن زواج سريع جمعه بـ هيفاء، وقد سارعت هي للنفي لكنه خلال الأيام الأخيرة عاد و تناولها على سبيل المزاح في حديث لإحدى وسائل الإعلام الإماراتية .

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