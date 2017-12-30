أصالة تُغني لبرجها مع عمرو دياب وتهديه قُبلة في حفلة دبي

أحيا الفنان عمرو دياب حفلة غنائية، في مدينة دبي للإعلام، مساء الجمعة، والتي أقيمت بمناسبة الاحتفالات بالعام الجديد 2018، فوجئ عمرو دياب وجمهوره بتواجد المطربة أصالة ضمن الحضور في الحفلة، وصعدت معه على المسرح، وقالت إنها المرة الأولي التي تحضر فيها حفلة غنائية لأحد المطربين، وأنها ستكرر ذلك ولن تكون المرة الأخيرة بالنسبة لها، مشيرة إلى أنها أتت من أجل حبها لعمرو دياب والاستمتاع بحفله الغنائي.

من جانبه طالب عمرو دياب من الفنانة أصالة أن تغني إحدى الأغنيات معه، واختارت أن تغني له “أجمل عيون” وقدمت معه الكوبلية الخاص ببرج الحوت ولكنها استبدلته ببرجها التي تنتمي له وهو برج “الثور”، وقبل مغادرتها المسرح أهدت عمرو دياب “قبلة” وسط تصفيق وتفاعل جمهور الحفلة.

كما صعد زوجها المخرج طارق العريان وقدمه عمرو دياب لجمهوره على المسرح، مشيدًا به وبنجاحه في فيلم “الخلية” والذي حقق من خلاله أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية، وقال إنه تجمعه به صداقة قوية، منذ بدايته وتعاونه معه في أغنيات “راجعين” و”نور العين” و”عودوني”.

أقراء المزيد من المصدر