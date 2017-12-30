اتساع نطاق الاحتجاجات في إيران وأمريكا تحذر طهران: العالم يراقب

حذر الرئيس الامريكى دونالد ترامب، ايران من ان “العالم يراقب» الاحتجاجات المندلعة بداخل مدنها بعد يومين من الاحتجاجات ضد الحكام الدينيين فى البلاد. وقد خرج مئات الاشخاص الى الشوارع فى “مشهد» وهى ثانى اكبر مدينة فى ايران وواحد من اقدس الاماكن فى الاسلام الشيعى يوم الخميس. وانتشرت الاحتجاجات الى طهران ومدن اخرى يوم الجمعة، حيث […] أقراء المزيد من المصدر