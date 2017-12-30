اليونان يمنح أحد طياري محاولة الانقلاب في تركيا اللجوء السياسي

قال مصدر قضائي يوناني إن أحد العسكريين الأتراك الثمانية الذين هربوا إلى اليونان بعد محاولة الانقلاب في تركيا، في صيف 2016، حصل على اللجوء السياسي في اليونان. وكان هذا العسكري أحد قائدي المروحية التي وصل العسكريون الثمانية على متنها إلى مدينة ألكسندروبولي اليونانية على الحدود مع تركيا، في 16 يوليو/تموز 2016. وقال المصدر نفسه إن […] أقراء المزيد من المصدر