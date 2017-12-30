جمانة وهبي تكشف توقعات الأبراج للعام المقبل ٢٠١٨

ترى جمانة وهبي أن هذا العام سيكون مختلفًا بالنسبة لمواليد برج الحمل الذين يجدون فيه عوضًا عن أعوام سابقة من الشقاء وخيبة الأمل، ويحققون إنجازات مهنية كبيرة ويحصدون أرباحًا مادية وتتحسن الحياة لديهم شيئًا فشيئًا، إذ يشهد مواليد برج الحمل الكثير من التغيرات على المستويات كافة، والتي تجلب لهم الحظ والسعادة كما يساعد تلاقي كوكبي ساتورن وجوبيتر على الإسراع بهذه التغيرات التي تحدث إنقلاباً نحو الأفضل في حياة مواليد برج الحمل عاطفيًا ومهنيًا واجتماعيًا فهي تعد سنة تحقيق الأمال والطموحات بالنسبة إليهم.

برج الثور

تتوقع جمانة وهبي أن يحمل هذا العام السعادة والطموح لمواليد برج الثور الذين تعرضوا لمعاناة وخيبة أمل كبيرة رافقتهم طيلة ثلاث سنوات مضت والأن أصبح بإمكانهم تحقيق الأمال والطموحات التي حلموا بها كثيرًا ويساعد على ذلك انتقال كوكب جوبيتر إلى برج العذراء الترابي في شهر أغسطس/آب والذي يحمل معه انفراجة لهموم كبيرة وتحسن في المستوي الصحي، ولكن تحذر جمانة وهبي مواليد برج الثور من التهاون والتخاذل وبخاصة في الفترة التي تسبق شهر أغسطس/آب وتنصح بضرورة التخطيط والتنظيم الجيد كما سيحقق أصحاب برج الثور إنجازات مهنية كبيرة هذا العام كما ستتحسن أوضاعهم المادية بشكل كبير.

برج الجوزاء



ويشهد مواليد برج الجوزاء هذا العام حالة من عدم الاستقرار على المستويات المهنية والصحية والعاطفية، ويتأثرون بالحركة غير المستقرة للكواكب فعلى الرغم من دعم كواكب جوبيتر لبرج الجوزاء والذي ينعكس على أصحابه بالسعادة والإيجابية ويجعلهم أكثر تجددًا ونشاطًا، إلا أن كوكب ساتورن يؤثر عليهم سلبًا ويحبط من عزيمتهم واندفاعهم، وتنصح جمانة وهبي مواليد برج الجوزاء بضرورة إعادة التفكير في بعض الأمور ومراجعة بعض العلاقات التي لم تعد تجدي نفعًا وبخاصة وهم مقبلين على مرحلة جديدة تتطلب منهم التغير والتجديد والصفاء الذهني.

برج السرطان

يشهد هذا العام حالة من عدم الاستقرار بالنسبة لمواليد برج السرطان، الذي يوعدهم الفلك ببعض الأوضاع الجيدة على الصعيد المهني وبخاصة في الشهور الأولى من العام الذي تشهد تحسنًا في الأوضاع المادية، ولكن سرعان ما يتغير الحال بعد مرور الربع الأول من العام الذي يشهد حالة من الخوف والقلق تصيب مواليد برج السرطان؛ بسبب سوء الوضع الصحي وتتبدل أوضاعهم ويصبحون أكثر انفعالًا وتأثرًا بالأحداث وتسيطر العصبية والغضب على كثير من تصرفاتهم، وتنصح جمانة أصحاب برج السرطان بالهدوء والصبر وعدم الأستسلام للأفكار السيئة حتي يتم تخطي هذه المرحلة بسلام.

برج الأسد

يجلب هذا العام الحظ الجيد لمواليد برج الأسد، إذ يستعدون لاستقبال عام مليء بالنجاحات والأخبار السارة، ويدخلون في كثير من المشاريع المهنية التي تحقق لهم إنجازات غير مسبوقة، حيث يستعد مواليد برج الأسد هذا العام من أجل الانطلاق نحو حياة جديدة أفضل تحمل لهم الخير والسعادة والمتعة، ويشهد هذا العام اختلافًا كبيرًا بالنسبة إليهم مقارنة أقراء المزيد من المصدر