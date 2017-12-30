راندا البحيري وإيساف يعودان لـ”صباح خير” الشهر المقبل

تستأنف الفنانة راندا البحيري وفريق عمل فيلم “صباح الخير” التصوير بعد عودة بطل العمل المطرب إيساف من أبو ظبي حيث يحيي حفلات رأس السنة هناك في شيراتون الخالدية وكلوب طبلة في مارينا أبو ظبي، وكان قد أحيا قبل سفره لأبو ظبي احتفالية رأس السنة في المنصورة في نادي جزيرة الورد، والذي اكتظ بحضور جمهوره، وكان قد انتهى من تصوير أول يوم في الفيلم فجر الأربعاء وسافر بعدها مباشرة إلى المنصورة.

ومن المقرر استئناف تصوير الفيلم يوم ٨ يناير/كانون الثاني، عقب الانتهاء من احتفالات رأس السنة وعيد الميلاد، واطمأن “أسامة فاضل” مخرج العمل على مواعيد عودة الأبطال المشاركين في الفيلم، حيث يعود إيساف إلى مصر يوم ٢ يناير، كما يرتبط كل من أحمد تهامي ومصطفي هريدي بالتصوير في مدينة الغردقة حتى ٥ يناير، ولذلك تم الاستقرار على يوم ٨ يناير لاستئناف التصوير في استوديو جلال.

فيلم “صباح الخير” بطولة إيساف وراندا البحيري وإلهام عبد البديع وكوكي ومصطفى هريدي وأحمد تهامي وأحمد فاروق وإيمي سلام، ومنتج فني عوض ماهر ومدير تصوير تامر زين وإنتاج “شركة 3″، والعمل سيناريو وحوار هيثم وحيد ومن إخراج أسامة فاضل.

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