زياد الخالدي يلقي الضوء على أهم أحداث 2018 للأبراج جميعها

تتكاثر التوقعات من قبل مجموعة من الذين يملكون طاقات خاصة كما هو الحال مع بداية كل عام، لتلقي الضوء على خبايا الأيام المقبلة، فيما ينفرد السيد زياد الخالدي بحس خاص يجعله منفرداً في الرؤية التي يواكب من خلالها المستقبل وهنا عينة عن آخر التوقعات التي يستقبل معها السنة الجديدة.

وفي ما يلي سلسلة التوقعات بحسب رقم الشهر

كانون الثاني يناير (رقم 1):

بعد أن كانت 2016/2017 فترة ذهبية بالنسبة لمواليد كانون الثاني فإن 2018 ستكون فترة جماد وترقب، فهي فترة حذر وتروي لا تخلوا من خضات صغيرة. أدعوكم للتروي والحكمة, أما على الصعيد العاطفي ستكون كالمد والجزر ولا تخلوا من الانفصالات, أما الوضع الصحي فهو ثابت.

شباط/فبراير (رقم 2):

سنة الإيجابية والانتقال الكبير من الظلمة إلى النور، فلقد عانوا ما عانوه على فترة طويلة من الزمن امتدت إلى سنتين. وعلى الصعيدين العملي والاجتماعي هما الأفضل. فهي سنة اتخاذ القرارات الحاسمة, وماديا إلى تحسن كبير والوضع العاطفي ممتاز .

آذار/مارس (رقم 3):

هي سنة الزواج والارتباط وهي سنة ايجابية على الصعيدين العاطفي والاجتماعي, أما بالنسبة للوضع المالي أو العملي فهو بتراجع، وعليك بعدم البذخ والانتباه ، ولا تأخذ قرارات إلّا بعد التفكير العميق أو الاضطرار إلى ذلك. وصحيا ابتعد عن الأكل خارج المنزل لأن أرقامك تحاكي وضع صحي متقلب.

نيسان/أبريل (رقم 4):

لاحق الحظ السيء مواليد شهر نيسان لفترة طويلة لا يحسدوا عليها, أما هذه السنة انتفضت الأرقام لصالحهم، ولكي لا نطيل الكلام هي سنة الازدهار والحب والاستقرار, مع سلبية واحدة هي وضع صحي متقلب وغير منتظم ناتج عن التعب والإرهاق. والرياضة هي الحل.

أيار/مايو (رقم 5):

مر عامان على مواليد شهر أيار الخامس بالمبدأ كانوا الأفضل فلنعتبر أن سنة 2018 هي استراحة المحارب, فعليك بالهدوء والتمتع بإنجازات سابقة والمحافظة عليها فأنت السنة لا تحتمل الخسارة, وعاطفيا الأمور جيدة كما على الوضع الصحي.

حزيران ( رقم 6):

زمن الانتظار والتردد انتهى كما خلط الأوراق والتأمل اصبحا من الماضي، انتفض على نفسك وأقطف ثمار النجاح الذي طال انتظاره, سنة اتخاذ القرارات المهمة . الزواج يقرع أبواب الكثيرين من مواليد هذا الشهر. الوضع الصحي ثابت لا خوف

تموز/يوليو (رقم 7):

للأسف هي سنة الإخفاقات، فقد بدأت الأمور من أواخر شهر أيلول 2017 بالتبدل نحو السلبية وستستمر بالتراجع الحاد حتى شهر أذار 2018 عليك بالتروي والحكمة, لكن لا داعي للهلع، فالرقم 7 هو من الأرقام الصلبة والصامدة التي تقهر الظروف . انتبه من النكسات الصحية والعاطفية.

آب/أغسطس ( رقم 8 ):

كنت قد حذرت في 2017 مواليد شهر آب 8، وكان العنوان نكون أو لا نكون أمّا هذه السنة تبدأ الانتفاضة الإيجابية اعتبارا من شهر شباط/فبراير 2018، لذلك احزم امتعتك وتوجه إلى النجاح الذي طالما انتظرته. السلبية الوحيدة هي الحياة العاطفية أقراء المزيد من المصدر