عفاف شعيب سعيدة بإعادة عرض مسلسلاتها الدرامية

كشفت الفنانة الكبيرة عفاف شعيب عن سعادتها بإعادة عرض مجموعة من مسلسلاتها منها “الشهد والدموع” في حلقات مجمعة على إحدى الفضائيات وعلى القناة الثانية في الوقت نفسه، كما أعربت عن سعادتها بعرض مسلسل “عبد الله النديم” الذي اشتركت في بطولته مع الفنان عزت العلايلي، مشيرة إلى أنها ترى نفسها محظوظة للعمل في التلفزيون المصري وبخاصة في مسلسلات قوية دعت لعلو القيم والمبادئ.

وعن ذكرياتها في مسلسل “الشهد والدموع” أوضحت أنها لم تكن تعلم عن العمل شيئا وترشيحها جاء من الفنان الراحل أحمد الجزايرلي الذي قام بدور والدها في الجزء الأول من العمل، مشيرة إلى أنها كانت تصور مسلسل في إحدى الدول العربية، وكان لديها عمل مهم باللغة العربية تستعد له، ولكن قال لها الفنان الجزايرلي أن هناك عملا مهما ينتظرها في مصر وهو “الشهد والدموع”، ولابد أن تقرأ الحلقات وبالفعل عندما قرأت الورق وجدته عمل لا يرفض، واعتذرت عن العمل الذي كنت سأقوم به وتفرغت له”.

وأضافت “ما كان يميز الشهد والدموع أنه تم تصويره بشكل متتالي وفي الجزء الأول كان من إنتاج أحد التلفزيونات العربية ولكن التلفزيون المصري هو من قام بإنتاج الجزء الثاني،مشيرة أن هذا العمل مازال يجذب الجمهور لأنه كتب بصدق وله مضمون وعرض الكثير من القضايا الاجتماعية التي تدعو دائما إلى الترابط. وعن العام الجديد تمنت أن يعيش الشعب المصري والعربي والإسلامي بكل خير، وأن يكون عام 2018 هو عام الخير على مصر الحبيبة، وعن أعمالها المقبلة أوضحت أنها تقوم حاليا بقراءة بعض الأعمال ولم يقع اختيارها على شيء حتى الآن.

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