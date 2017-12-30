نجمة لبنانية شابة ترتبط سرًا بمقامر دون معرفة أهلها

تبين أن أموال نجمة لبنانية شابة، تذهب كما هي إلى زوجها السري الذي ارتبطت به قبل أشهر وفق الزواج المدني في قبرص، وأخفت تلك الناحية عن الإعلام كي لا تخسر المعجبين والممولين في آن واحد، حيث يقال أن الزوج الوسيم، والمفتول العضلات مدمن على المقامرة وهو ينفق نقوده، و كل ما تجنيه زوجته على الميسر في المقاهي، والجلسات الخاصة، ومما أدى إلى نوع من الخلل، في أوضاعه المالية، التي باتت مكشوفة وأصبحت الزوجة المشهورة، تخفي عنه الدولارات و تدعي أنها تغني مجاناً من أجل الشهرة كي لا يجردها من مالها.

المصيبة أن الزوج لا يريد الانفصال، عن البنك المتنقل أي النجمة التي بدأت تتذمر من حالة بعلها، الذي بات يطارد أخبارها خلسة لمعرفة إذا كانت تجني المال، دون أن يدري أنها أشد دهاءً منه، وتضع حسابها المصرفي باسم والدتها .

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