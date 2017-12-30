5 أسباب تجعلك تشاهد المسلسل التركي “عروس اسطنبول”

يعدّ مسلسل “عروس اسطنبول” واحدًا من المسلسلات التركية التي عُرضت مؤخرًا في تركيا وبانتظار دبلجته وعرضه في القنوات التليفزيونية العربية، و”عروس اسطنبول” تدور أحداثه حول “ثريا” فتاة اسطنبول التي فقدت والديها في سن مبكر وتعيش مع خالتها، وتعزف على “الكمان” وتغني في المطاعم، ثم يتعرف عليها فاروق ابن عائلة بوران المعروفة في بورصا، ويقع في حبها في أيام قليلة ليتزوج منها رغم اعتراض والدته اسما عليها، وتبدأ الحرب في قصر بوران مع ثريا.

ونقدم 5 أسباب تجعلك تستمتع بمشاهدة “عروس اسطنبول”، عند عرضه بالقنوات العربية، أو مشاهدة الحلقات المترجمة على الإنترنت.

الرومانسية

قصة الحب التي وقع بها البطل أوزكان دينيز الذي لعب دور “فاروق”، مع اسلي انيفر “ثريا”، عُرضت بطريقة غريبة وبها اصرار على أن تكون علاقة جدية.

إذ وجدنا فاروق يذهب لأحد المطاعم في اسطنبول مع وفد يتعاقد معه على صفقة لشركته، وهناك يرى “ثريا” التي لفتت انتباهه من أول وهلة بصوتها وهي تغني.

كما أن طريقة التعبير عن حبهما بعد الزواج، كانت مميزة بتبادل الهدايا وباقات الورد المفاجأة وسط يوم مشحون بالضغوط.

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