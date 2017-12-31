أحمد علام يُؤكّد طرح “الله يجازيك يا قلبي” في نصف العام

انتهى المخرج أحمد علام من تلوين أحدث كليباته، والذي تمّ تصويره مؤخرا للمطرب الشاب محمد الفهد بعنوان “الله يجازيك يا قلبي”، من كلمات ناصر الجيل وألحان خالد جنيدي وتوزيع حازم رأفت.

وطرح علام برومو الكليب منذ فترة على موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب”، ومن المنتظر عرض الكليب بالكامل على قناة مزيكا الفضائية في إجازة نصف العام.

وصرح المخرج أحمد علام قائلا: “أستعد حاليا لتصوير مجموعة من الكليبات الجديدة، منها كليبان للمطربة أسرار الجمال سيتم تصويرهما في منطقة 6 أكتوبر”.

أما عن السينما فقال علام: “آخر أعمالي في السينما كان فيلم “صاروخ ورق” بطولة النجمة نهال عنبر، محمد متولي، مي الغيطي ومصطفى عبدالسلام، ومن المنتظر عرضه قريبا على شاشة التلفزيون، وانتهيت مؤخرا من كتابة فيلم بعنوان “أم بليلة” وتم عرضه على أكثر من شركة إنتاج للبدء في تصويره عقب تصوير مجموعة الكليبات الغنائية”.

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