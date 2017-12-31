التوت يعالج سرطان عنق الرحم

أظهرت دراسة أميركية حديثة، أن التوت يحتوي على خصائص طبيعية، تعالج السرطان وتعمل على تحسين فاعلية العلاجات الأخرى لسرطان عنق الرحم. الدراسة أجراها باحثون بجامعة ميسوري-كولومبيا، ونشروا نتائجها الجمعة، في دورية (Pathology and Oncology Magazine) العلمية. ولرصد فاعلية التوت لمرضى سرطان عنق الرحم، استخدم الباحثون مستخلص الثمرة على مجموعة من الخلايا السرطانية خلال تلقي المرضى […] أقراء المزيد من المصدر