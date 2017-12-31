آخر الأخبار
Home » طب وصحة » التوت يعالج سرطان عنق الرحم

التوت يعالج سرطان عنق الرحم

Posted by on December 31, 2017 0 Comment

أظهرت دراسة أميركية حديثة، أن التوت يحتوي على خصائص طبيعية، تعالج السرطان وتعمل على تحسين فاعلية العلاجات الأخرى لسرطان عنق الرحم. الدراسة أجراها باحثون بجامعة ميسوري-كولومبيا، ونشروا نتائجها الجمعة، في دورية (Pathology and Oncology Magazine) العلمية. ولرصد فاعلية التوت لمرضى سرطان عنق الرحم، استخدم الباحثون مستخلص الثمرة على مجموعة من الخلايا السرطانية خلال تلقي المرضى […] أقراء المزيد من المصدر

Tags: , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com