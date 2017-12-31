الجروان يؤكّد أنّ الأرض تشهد خسوفًا كليًا للقمر يستمر 3 ساعات ونصف الأحد

تشهد الأرض مساء اليوم الأحد، خسوفاً كلياً للقمر يستمر لثلاث ساعات ونصف الساعة، بحسب الباحث في علوم الفلك والأرصاد الجوية، مساعد مدير مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك في الشارقة إبراهيم الجروان .

وأوضح الجروان أن الخسوف الكلي للقمر يعتبر الأول منذ نحو عامين، بعد خسوف يوم 28 سبتمبر/أيلول من عام 2015، وتكون بداية المرحلة الجزئية منه في الساعة “15:48 بتوقيت الإمارات” وينتهي “19:12 بتوقيت الإمارات”، ويستمر وقوع القمر بمنطقة ظل الأرض “كلية خسوف القمر” لمدة 77 دقيقة، من “16:51 – 18:08 بتوقيت الإمارات”، وأفاد بأن ذروة الخسوف ستكون في “17:30 بتوقيت الإمارات”، ويشاهد في البلاد مع غروب الشمس وطلوع القمر في الساعة 18:02 مساء اليوم، وقد انجلت مرحلة كلية الخسوف القمري، فيما تشاهد دول شرق آسيا وأستراليا الظاهرة الفلكية منذ بدايتها، وبحلول منتصف الليل في جزر المحيط الهادي، وقبل الفجر في غرب أميركا الشمالية.

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