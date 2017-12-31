الصور الأولى لزوجة طليق “نيللي كريم” المستقبلية

تردد في الفترة الأخيرة ارتباط طليق الفنانة نيللي كريم، خبير التغذية هاني أبوالنجا، من فنانة شهيرة، إلا أن الأخير قام بنشر صورًا لحبيبته الجديدة لأول مرة، وزوجة أبو النجا المستقبلية، تدعى كارولين سليمان، ونشر عبر حسابه على “فيسبوك” عددًا من صورهما سويًا، معلنًا عن حبه الكبير لها مما دفع متابعوه لكتابة عبارات التهنئة على ارتباطهما.

وأعرب متابعو أبوالنجا إعجابهم الشديد بحبيبته الجديدة، التي تتمتع بملامح أوروبية لافتة، متمنين لهما حياة سعيدة سويًا، وكشف عن علاقته العاطفية بعد شائعات طالته بأنه في علاقة حب مع فنانة، إلا إنه نفى في تصريحات صحافية الأمر، مؤكدًا على إنه لن يرتبط بفنانة مرة أخرى، نظرًا لطبيعية عملهما وانشغالهما الدائم.

الجدير بالذكر أن خبير التغذية الدكتور هاني أبوالنجا نشر على حسابه على “فيسبوك” منذ نحو شهر، صورته وهو طفل مع صورة حبيبته وهي صغيرة أيضًا، معلنًا لمتابعيه بأنه واقع في حب هذه الفتاة، دون أن يكشف عن أي تفاصيل إضافية عن علاقتهما.

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