براءة غادة عبد الرازق من تهمة الفعل الفاضح بعد واقعة الفيديو

أصدرت جنح المعادي حكمها ببراءة غادة عبد الرازق من تهمة الفعل الفاضح، بعد أشهر أمام المحاكمة، ووقعت منذ أشهر قليلة وأثناء الصيف وقيام الفنانة غادة عبد الرازق بقضاء إجازتها السنوية في المغرب، وخرجت إلى جمهورها في فيديو لايف على حسابها الخاص في “إنستغرام”، وأظهرت أجزاء حساسة من جسدها وظهرت بالفيديو وهي حالة غير متزنة وظاهرة للعيان، وأثار فيديو عبد الرازق حينها ضجة كبرى على وسائل التواصل الاجتماعي وفي الشارع المصري، الأمر الذي جعلها تخرج في أكثر من فيديو آخر، ومرة في أحد فيديوهاتها تقول إن الفيديو مفبرك، ومرة أخرى تعتذر لجمهورها وتقول إنها تتعاطى علاجا نفسيا هو الذي جعلها تخرج بهذه الطريقة، وأنها لم تقصد ذلك إطلاقاً”.

وبعد هذا الفيديو الذي وصف بالفاضح، خرجت غادة عبد الرازق في مؤتمر صحافي خاص بفيلمها “كارما”، بملابس مبتذلة آثارت جدلاً كبيراً حيث ظهرت في المؤتمر الصحفي ببلوزة صغيرة تكشف الكثير من جسدها من الأمام، وبفتحة كبيرة في منطقة الصدر، كما ارتدت حذاءا كبيرا برقبة بالرغم من أننا كنا حينها في شهر يوليو وفي “عز الصيف”، وهاجم النشطاء عبد الرازق بسبب ملابسها والتي لا تُلبس إلا في السهرات وليس في مؤتمر صحافي يحضره الكثير من النجوم.

وبعد فيديو غادة عبد الرازق الفاضح تقدم المحامي سمير صبري ببلاغ ضدها في محكمة جنح المعادي واتهمها فيه بالفعل الفاضح والخادش للحياء من خلال خروجها مباشرة على “إنستغرام”، واليوم الأحد قضت نفس المحكمة ببراءة غادة عبد الرازق في التهمة المنسوبة إليها، وذلك بعد أن أكدت للمحكمة أنها أخذت علاجا أفقدها توازنها.

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