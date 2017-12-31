دينا تروي تفاصيل الاعتداء عليها خلال تصوير “الطوفان”

كشفت الفنانة والراقصة الاستعراضية دينا، تفاصيل تعرضها للاعتداء على يد الفنان فتحي عبدالوهاب، وذلك خلال مشاركتها في مسلسل “الطوفان”، قائلة خلال استضافتها في إحدى حلقات برنامج “مساء DMC»، والمُذاع عبر فضائية “dmc»، إن أحد المشاهد في المسلسل كان من المُقرر أن تظهر فيه أمام الفنان فتحي عبدالوهاب والذي يضربها على وجهها.

وأضافت دينا خلال لقائها مع أسرة المسلسل في برنامج “مساء DMC» عن كواليس أحد المشاهد الصعبة مع الفنان فتحي عبدالوهاب، مشيرة إلى أنها تعرضت للضرب المبرح منه بعد اندماجه بالدور وضربها بعنف من خلال تمثيله شخصية زوجها، متابعة أنها تحملت ضربه في هذا المشهد الذي تمت إعادته أكثر من مرة، وبعد الانتهاء منه دخلت المستشفى بسبب الآلام الشديدة التي شعرت بها، وارتدت حزامًا على ظهرها بسبب بعض الكدمات والآلام التي عانت منها بعد التصوير هذا المشهد.

ووفقًا للتقارير الإعلامية، تبدأ مجموعة قنوات CBC، عرض مسلسل “الطوفان» بعد نجاح عرضه الأول على شبكة قنوات “dmc»، وذلك ابتداءً من الإثنين المقبل، وجدير بالذكر أن مسلسل “الطوفان» ﺇﺧﺮاج خيري بشارة، ﺗﺄﻟﻴﻒ وائل حمدي معالجة درامية وسيناريو، محمد رجاء معالجة درامية وسيناريو، وشارك في بطولة العمل نادية رشاد، وفاء عامر، محمد عادل، هنا شيحة، بشرى، أيتن عامر، ماجد المصري، فتحي عبدالوهاب، أحمد زاهر.

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