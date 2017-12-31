شقيق حسين الجسمي يرفع دعوى ضد فنانة مغربية

أعلن شقيق الفنان الإمارتي حسين الجسمي، الإعلامي صالح الجسمي، عن رفعه دعوى قضائية ضد الفنانة المغربية مريم حسين، لنشرها مقطع إباحي لها، عبر حسابها الرسمي على موقع “سناب شات”، على الرغم من أنها حذفته وأدعيت أنه مفبرك، وقال خلال مقطع فيديو على “سناب شات”، إنه استعان بخبراء تقنيين وقانونين، للتأكد من ظهورها به، مستدلين على أزيائها التي ظهرت بها سابقًا، فضلًا عن الخاتم الذي تضعه دائمًا بيدها.

وأضاف الإعلامي: “أن مريم حسين لا تكف عن المغامرات والإثارة، وتسعى دائمًا أن تصنع لنفسها النجاح بطريقة خارجة عن اللياقة”، مشيرًا إلى أن الدافع الرئيسي لتقديم دعوى قضائية ضدها، لأنها تقدم نفسها على أنها إماراتية وأحيانًا أخرى كويتية ومرات سعودية وبحرينية وعراقية، وهي ليست لها علاقة بهذه الدول، ما يسيء لبنات جنسيها.

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