طفل عمره 3 سنوات يتسبب في قتل 12 شخصاً وتشريد 14 أسرة!

قال مسؤولون في مدينة نيويورك الجمعة 29 ديسمبر/كانون الأول 2017 إن طفلاً يبلغ من العمر ثلاث سنوات كان يلهو بموقد تسبب في اندلاع حريق في بناية سكنية بالمدينة مما أسفر عن مقتل 12 شخصاً بينهم أربعة أطفال. وقالت والدة الطفل لمسؤولين يحققون في الحريق، وهو الأسوأ في المدينة منذ عام 1990، إن طفلها له سوابق […] أقراء المزيد من المصدر