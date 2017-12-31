آخر الأخبار
Home » أخبار العالم » طفل عمره 3 سنوات يتسبب في قتل 12 شخصاً وتشريد 14 أسرة!

طفل عمره 3 سنوات يتسبب في قتل 12 شخصاً وتشريد 14 أسرة!

Posted by on December 31, 2017 0 Comment

قال مسؤولون في مدينة نيويورك الجمعة 29 ديسمبر/كانون الأول 2017 إن طفلاً يبلغ من العمر ثلاث سنوات كان يلهو بموقد تسبب في اندلاع حريق في بناية سكنية بالمدينة مما أسفر عن مقتل 12 شخصاً بينهم أربعة أطفال. وقالت والدة الطفل لمسؤولين يحققون في الحريق، وهو الأسوأ في المدينة منذ عام 1990، إن طفلها له سوابق […] أقراء المزيد من المصدر

Tags:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com