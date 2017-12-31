لبنان يوّدع 2017 بمجموعة مميزة من حفلات كبار النجوم

يحتفل لبنان من شماله إلى جنوبه بأعياد رأس السنة. فكما في بيروت كذلك في الجبل ومدن الساحل، انتشرت الملصقات الإعلانية المروّجة لحفلات العيد في فنادق ومقاهٍ ومطاعم عديدة بعد أن اختارت باقة من الفنانين اللبنانيين لتحل ضيفة عليها فتجذب محبيها لتمضية آخر يوم من عام 2017 معها.

وتعد فنادق بيروت في مقدمة الأماكن التي تحضرت لاستقبال الأعياد بأفضل حلة بعد أن ارتدت واجهاتها الرئيسية وأبهاءها زينة مميزة، كما كثّفت إعلاناتها التجارية على شاشات التلفزيون ووسائل الإعلام عامة مروجة للنجوم الذين يحيون عيد رأس السنة تحت سقفها.

ففي فندق “فينيسيا” وسط بيروت، يفتتح ملحم زين سهرة رأس السنة ليختتمها وائل كفوري بأجواء طربية مميزة. وتتراوح أسعار البطاقات التي يصفها البعض بالأهم لهذا العام في ظل غياب وجوه معروفة في عالم الفن عن حفلات العيد ما بين 400 و1200 دولار للشخص الواحد، وفي فندق “موفمبيك” على شاطئ الرملة البيضا في منطقة الروشة يطلّ كل من معين شريف وأدهم نابلسي في حفل تستضيفه صالة (مارينا) ويستمر حتى خيوط الفجر الأولى. أمّا أسعار البطاقات فتتراوح ما بين 175 و400 دولار للشخص الواحد.

ومن ناحيته فإنّ الفنان عاصي الحلاني سيمضي حفلة العيد مع معجبيه في لبنان وذلك في صالة “الإمارات” في فندق “هيلتون غراند حبتور” يرافقه عازف البيانو ميشال فاضل والراقصة تيرا. وتبلغ أعلى أسعار الحفل 600 دولار فيما تبدأ بـ200 دولار للشخص الواحد. أمّا “فندق كمبنسكي سامرلاند أوتيل”، فينظم حفلة في المناسبة يشارك فيها كل من فيفيان مراد وجوزف عطية ونادر الأتات وذلك في صالة “ball room” التي ستقدم عشاءً لبنانيًا بأسعار بطاقات تبدأ بـ200 دولار وصولا إلى 450 دولارا وهي مخصصة لحجوزات الـ”VIP”.

وفي فندق “كورال بيتش” القريب من مطار بيروت سيطل الفنان أيمن زبيب مع زميله السوري حسام جنيد في حفلة يقدمان فيها أجمل أغانيهما، وللرّاغبين في تمضية سهرة رومانسية مع أحبائهم فهم على موعد مع الفنانة كارول سماحة التي اختارت تمضية الأعياد في بلدها لبنان (حيث تستقر في مصر)، تحديدًا في فندق “لو رويال”، يشاركها الفنان مروان خوري. وتبدأ أسعار البطاقات من 200 دولار.

أمّا وسط بيروت فقد نظّمت بلديتها سهرة منوعة تقام في ساحة النجمة ودعت اللبنانيين للمشاركة في هذا الحفل، لا سيما أنه الوحيد الذي سيفتح أبوابه أمام الجميع مجانا.

ومن بيروت ننتقل مع خريطة حفلات أعياد رأس السنة إلى منطقة جونية وبالتحديد إلى كازينو لبنان الذي سيستقبل بمناسبة الأعياد النجمة نوال الزغبي، يرافقها كل من الموسيقي غي مانوكيان والفنان ملحم زين في صالة السفراء بأسعار بطاقات تتراوح ما بين 250 و450 دولارًا، أمّا فندق “ريجنسي بالاس” في منطقة أدما (جونية) فيقدم برنامجا غنيا للمناسبة يرضي بتنوّعه جميع الأذواق. ففي صالة “جاد” (طعام غربي) يحيي أقراء المزيد من المصدر