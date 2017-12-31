نادين نسيب نجيم تنفي المشاركة في مسلسل “الهيبة”

نفى مسؤول مقرب من الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم، المعلومات التي وردت حول عودتها الى مسلسل ” الهيبة 2 “، إلى جانب الممثل السوري تيم حسن، وأشارت المصادر إلى أن الموضوع محسوم مع شركة الصباح، التي تفهمت الموضوع وهناك تعاون أخر معها عبر مسلسل ” الطريق ” إلى جانب الممثل عابد فهد، وأوضح أن النجمة الشابة تتمنى التوفيق لفريق عمل المسلسل، الذي أحدث ضجة كبيرة بجزئه الأول على امتداد الوطن العربي .

وكانت معلومات قد أشارت إلى أن نجيم تراجعت عن فكرة الابتعاد عن بطولة مسلسل ” الهيبة 2 “، وسوف تقف أمام تيم حسن في رمضان المقبل، لكن المسألة سوف تأتي على شكل مفاجأة للمشاهدين، دون التطرق إليها في الوقت الحالي، و بعد البحث والتدقيق تبين أن الموضوع برمته مجرد فبركة من صنع الخيال .

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