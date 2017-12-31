نجمات قدمن أدوار الإغراء من دون ابتذال في تاريخ السينما

قدمت مجمعة من الفنانات أدورا الأغراء من دون أي ابتنذال ومن دون أي عري نهائيًا، وعلى الرغم من ذلك نجحن في إيصال مشاعرهن للمشاهد، ويعتبر هذا قمة الأداء التمثيلي يأتي في مقدمتهن الفنانة الكبيرة الراحلة فاتن حمامة التي قدمت أروع أدوارها على الأطلاق في فيلم دعاء الكروان، وقامت بأداء مشاهد إغراء من دون أن تتعرى وكان الفيلم أمام الفنان الكبير أحمد مظهر وقامت فيه سيدة الشاشة العربية بدور فتاة تنتقم لمقتل شقيقتها التي خدعها أحمد مظهر وماتت بسبب الحب، ولم تكتف فاتن بهذا الفيلم بل قدمت فيلم آخر مع الفنان أحمد مظهر أيضًا وهو فيلم لن أعترف وقدمت مجموعة من المشاهد الحالمة في الفيلم وخاصة في احتفالها بعيد زواجها.

وتأتي الفنانة ليلى طاهر لتقدم فيلم بطل للنهاية أمام الفنان فريد شوقي وتقدم مشاهد الزوجة المشتاقة لزوجها ولكنها تصبر كثيرًا من أجل أن يتوب عن جرائمه، وأبدعت أيضًا ليلى طاهر في المسلسل الفيلمي بيار الملح مع الفنان يوسف شعبان والتي قدمت فيه دور الزوجة المحبة وفي العمليان لم تتعرى فيهما الفنانة الجميلة ليلى طاهر بل اعتمدت على أدائها التمثيلي من دون إبتذال.

وجاءت في المرتبة الثالثة الفنانة الكبيرة سهير المرشدي التي تقدم فيلم رغبة متوحشة مع نادية الجندي ومحمود حميدة وتقدم مشاهد إغراء من دون أيضًا أن تتعرى، حيث قامت بدور سيدة تعيش مع أرملة شقيقها وتحاول إغراء صديقه للفوز به وهي التي لم تتزوج لأنها لم ترى من يناسبها من الرجال.

واستطاعت بعد ذلك الفنانة السورية هيام طعمه أن تقدم مجموعة من أدوار الأغراء أيضًا معتمده فقط على موهبتها في التمثيل من دون أن تتعرى منها فيلم الشاويش حسن مع الفنان الراحل يونس شلبي والراحل وحيد سيف حيث قدمت فيه دور إمرأة لعوب تقع بالرجال من أجل الحصول على المال ولكنها تقتل في النهاية.

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