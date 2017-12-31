نضال الشافعي يرتدي عباءة نجيب الريحاني في “الضاحك الباكي”

بعد سلسلة من التأجيلات دامت لأكثر من 7 أعوام، استقر المؤلف محمد الغيطي على الفنان نضال الشافعي لتجسيد حياة نجم الكوميدية الراحل نجيب الريحاني، في مسلسل “الضاحك الباكي”، ويقوم بإخراجه عصام شعبان، حيث يأتي ترشيح نضال الشافعي، بعد أن تم ترشيح عدد كبير من النجوم.

لتجسيد هذه الشخصية وكأنه أخرهم الفنان صلاح عبدالله، وكان سبب التأجيل باستمرار هو الظروف الإنتاجية خاصة أن العمل، وتم الاستقرار علي العاشر من يناير/كانون ثان المقبل، لانطلاق التصوير بعد إنهاء التعاقدات، حيث وقع حتى الأن الفنانة صفاء سلطان لتجسيد شخصية بديعة مصابني أيضًا الفنان أحمد بدير لتجسيد بديع خيري.

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