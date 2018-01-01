أبرز الخلافات التي نشبت بين النجوم في 2017

هناك العديد من الخلافات التي نشبت بين النجوم في 2017 من هذه الخلافات :

* الخلاف بين عمرو دياب وشيرين :

نشب خلاف بين المطربة شيرين والمطرب عمرو دياب، حيث قالت شيرين في زفاف كندة علّوش وعمرو يوسف: “راحت عليه كبر خلاص في السن وإحنا اللي جايين”، وأضافت عن لإليسا: “أنا عارفة إن حماقي بيحب إليسا، بس أنا مش مشكلة عندي كمان في ناس في مصر بتحبني، وعلى فكرة إحنا كله طبيعي ومفيش حاجة عندنا محقونة”.

والخلاف بينهما تجدد بعدما تمّ التداول بمقطع فيديو جديد للأخيرة من المؤتمر الصحافي الذي عقد قبل حفلها الذي أقيم في تونس ضمن نشاطات مهرجان قرطاج، إذ أكدت أنّ ما قالته عن دياب خلال زفاف الممثلين عمرو يوسف وكندة علوش كان مقصودًا، وقالت شيرين ردًّا على سؤال بشأن ما إذا كانت ذلة لسان أم إساءة متعمّدة؟ “إساءتي لعمرو دياب كانت متعمّدة ومش برجع في كلامي”، كاشفة أن دياب سبق وأساء إليها بعيدًا عن الإعلام فاختارت أن ترد له الإساءة أمام الجميع.

* خلاف عمرو أديب وأحلام :

قابلت الفنانة الإماراتية أحلام، دعوة الإعلامي عمرو أديب، للظهور معها في برنامجه الأسبوعي “كل يوم جمعة”، والذي يعرض على قناة “أون إي”، بهجوم شرس على الإعلامي، بدلًا من الاستجابة للدعوة أو رفضها، حيث أبدت استيائها الشديد من “أديب” وقررت أن ترفض دعوته لحضور الحلقة الأخيرة برنامجه الأسبوعي.

ونشرت “أحلام” عبر حسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، نص الرسالة الواردة إليها من أحد معدي البرنامج والتي كانت محتواها: فنانة العرب السيدة أحلام، يشرفنا دعوتك لتكونِ الختام المسك لآخر حلقة من برنامج “كل يوم جمعة” الذي يُقدمه الإعلامي المصري عمرو أديب، عبر محطتي “أون تي” و”أبوظبي تي في”، ويعتمد البرنامج على الأغاني اللايف، ويقود الفرقة الموسيقية المايسترو “أيلي العليا”، يتم تصوير الحلقة في بيروت يوم 28 يناير الجاري.

وألحقت أحلام نص الرسالة التي وصلتها من فريق إعداد الإعلامي عمرو أديب، وردت عليها قائلة: “لن أمنحك شرف لقاء الملكة، ولا أتشرف بك ولا بلقائك، من حق كل شخص أن يحلم، لكن أحلم على قدك”، ولم تفصح الفنانة الإماراتية عن أسباب هذا الهجوم على “أديب”.

* خلاف بين حسن يوسف ومدحت العدل:

هاجم السيناريست والكاتب مدحت العدل الفنان حسن يوسف بعدما أطلق الأخير تصريحات خلال الساعات الماضية مفادها أن الفنانة الراحلة شادية كانت نادمة على مشوارها الفني بعد إعلان اعتزالها، وشدد أن شادية كانت ضد الفن في السنوات الأخيرة ورفضت مشاهدة الأعمال التلفزيونية.

وردّ العدل على يوسف، مشيرًا إلى أنه يكذب على المشاهدين، وأن ما يقوله افتراء على الفنانة الراحلة، مشددًا على أنه تلقى رسالة خاصة من الفنانة منذ ثلاثة أعوام حين عُرض له مسلسل “الداعية” الذي قام ببطولته الفنان أقراء المزيد من المصدر