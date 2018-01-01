أحداث فنية متلاحقة خطفت الأنظار خلال عام 2017

شهد عام 2017 العديد من الأحداث الثقافية والفنية، تنوعت ما بين حفلات الجوائز، وإيرادات سينمائية كبيرة، ورحيل بعض الرموز الفنية المهمة والغالية على قلوب معجبيها ومحبيها.

*مسابقة الأوسكار

نظمت مسابقة الأوسكار لعام 2017 في نسختها الـ89 في شهر شباط/فبرير 2017 من تنظيم أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، وحصل فيلم جائزة “ضوء القمر” (Moonlight) على جائزة أفضل فيلم، وحصلت إيما ستون على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم “لا لا لاند”، بينما حصل كاسي أفليك على جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم “مانشستر عن طريق البحر”.

*مهرجان القاهرة السينمائي

في شهر نوفمبر/تشرين الثاني أقيم مهرجان القاهرة السينمائي في دورته ال 39 بحضور عدد كبير من نجوم الفن، كما حل بعض مشاهير هوليوود ضيوفا على المهرجان، من بينهم نكيولاس كيدج، هيلاري سوانك، وأدريان برودى، وتم تكريم الممثلة التونسية هند صبري بمنحها جائزة فاتن حمامة للتميز، وحصلت ديماوند بو علي على جائزة أحسن ممثلة عن دورها في فيلم “في سورية”، بينما حصل الفنان التونسي رؤوف بن عمار، على جائزة أحسن ممثل عن فيلمه “تونس الليل”.

مهرجان دبي السينمائي

شهد شهر نوفمبر/تشرين الثاني أيضا الدورة الـ14 لمهرجان دبي السينمائي، حيث حصد المخرج الإماراتي عبد الله الجنيبي، جائزة “المهر الإماراتي” عن فيلمه “كيمرة”.

وقد أعلنت إدارة المهرجان فوز فيلم “هروب” لهناء الشاطري وياسر النيادي بجائزة أفضل فيلم قصير، أما جائزة “المهر الإماراتي” أفضل فيلم طويل، فقد ذهبت إلى نجوم الغانم عن فيلم “آلات حادة”، وجائزة “المهر الطويل” لأفضل ممثل، كانت من نصيب محمد وصالح بكري عن فيلم “واجب”، وجائزة لجنة التحكيم “المهر القصير”، فاز بها فيلم “زيارة الرئيس”.

*أعلى إيرادات الأفلام

شهد عام 2017 تنافسا شديدا بين العديد من الأفلام العالمية لحصد أعلى الإيرادات، سواء في شباك التذاكر الأمريكية المحلية أو العالمية.

وهذه هي أكثر 10 أفلام تحقيقا للإيرادات خلال هذا العام وفقا لتقرير مجلة “بيزنس إنسايدر”.

المركز الأول: ” “Beauty and the Beast، حقق إيرادات عالمية بلغت 1.26 مليار دولار.

المركز الثاني:” “The Fate of the Furious، حقق إيرادات 1.23 مليار دولار.

المركز الثالث:” Despicable Me 3″، حقق إيرادات عالمية 1.03 مليار دولار.

المركز الرابع:” Spider-man: Homecoming”، حقق إيرادات عالمية 880.1 ملايين دولار.

المركز الخامس: “Guardians of the Galaxy Vol.2“، بلغ إجمالي إيراداته العالمية 863.5 ملايين دولار.

المركز السادس:” Thor: Ragnarok”، بعد تحقيقه لإيرادات عالمية 841.8 ملايين دولار.

المركز السابع:” Wonder Woman”، وبلغ إجمالي إيرادات الفيلم عالميا 821.8 ملايين دولار.

المركز الثامن:” “Pirates of the Caribbean: Dead men tell no Tales، وحقق الفيلم إجمالي إيرادات عالمية 794.8 ملايين دولار.

المركز التاسع:” “It، والذي بلغت تكلفه إنتاجه 35 ملايين دولار فقط، بينما حقق إيرادات عالمية 697.5 ملايين دولار.

المركز العاشر:” Justice League”، على الرغم من كل الانتقادات التي تعرض لها حقق إيرادات عالمية أقراء المزيد من المصدر