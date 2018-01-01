تعرف على سر لياقة نجم الغناء الفنان عمرو دياب

من المعروف أن نجم الغناء عمرو دياب، والملقب بالهضبة، يمارس رياضة كمال الأجسام واللياقة البدنية منذ فترة طويلة، حيث يحرص على التمارين الرياضية مثل حرصه على اختيار الأغانى المميزة التى ساهمت فى استمراره على قمة الساحة الغنائية على مدار أكثر من ربع قرن. ولكن ما هو سرّه؟

يقول دياب، إن رياضة الجري هي أكثر الرياضات التي يعشقها، ويحرص على ممارستها بانتظام يومياً، مضيفاً “أحرص دائما على سلامة عضلة القلب، لذلك أقوم بالجري لمدة 40 دقيقة كل يوم”.

والمعروف أن رياضة الجري تساهم في التخلص من الوزن الزائد وإذابة الدهون من الجسم، وتخلص الفرد من السعرات الحرارية، كما تقلل من نسبة الإصابة بأمراض القلب، وتعدل من الحالة المزاجية وتقلل من حدة القلق والتوتر.

أما برنامجه الرياضي فهو سرّ لياقته. إليك البرنامج:

البدء بتمارين الإحماء على مستوى معتدل، من خلال المشي ببطء لمدة 5 دقائق.

ممارسة رياضة الجري يوميًا لمدة 40 دقيقة، وبعدها عدد للمشي البطئ لمدة 5 دقائق.

ممارسة رياضة الأوزان 3 مرات أسبوعيًا

راحة كافية بين تمارين الأوزان لمنح عضلات الجسم القدرة على الإستشفاء.

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