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عاجل.. التلفزيون السوري: الأسد يعين وزراء جدد للدفاع والإعلام والصناعة

Posted by on January 1, 2018 0 Comment

وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”: الرئيس بشار الأسد يعين العماد علي عبد أيوب وزيراً للدفاع. أعلن التلفزيون السورى، اليوم الإثنين، أن الرئيس بشار الأسد عين وزراء جدد للدفاع والإعلام والصناعة، حسبما نقلت قناة “سكاى نيوز عربية”. وأعلنت الرئاسة السورية أن الأسد أصدر، اليوم الإثنين، مرسوما أطلق عليه رقم 1 للعام 2018، يقضى بتسمية كل من […] أقراء المزيد من المصدر

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