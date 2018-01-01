عاجل: 4 قتلى في إطلاق نار بولاية نيوجيرسي الأمريكية

أعلنت السلطات الأمريكية اليوم مقتل أربعة أشخاص في حادث إطلاق نار وقع داخل منزل في مدينة لونغ برانش بمقاطعة مونموث في ولاية نيوجيرسي شمال شرقي الولايات المتحدة. وقال المدعي العام لمقاطعة مونموث كريس غراميتشيوني، في بيان نقلته شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية، إنه تم إلقاء القبض على شاب يبلغ من العمر 16 عاما بتهمة […] أقراء المزيد من المصدر