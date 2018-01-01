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عاجل: 4 قتلى في إطلاق نار بولاية نيوجيرسي الأمريكية

Posted by on January 1, 2018 0 Comment

أعلنت السلطات الأمريكية اليوم مقتل أربعة أشخاص في حادث إطلاق نار وقع داخل منزل في مدينة لونغ برانش بمقاطعة مونموث في ولاية نيوجيرسي شمال شرقي الولايات المتحدة. وقال المدعي العام لمقاطعة مونموث كريس غراميتشيوني، في بيان نقلته شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية، إنه تم إلقاء القبض على شاب يبلغ من العمر 16 عاما بتهمة […] أقراء المزيد من المصدر

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