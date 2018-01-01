“غزل البنات” أهم الأحداث المسرحية المميّزة خلال عام 2017

شهدت الحركة المسرحية في مصر في عام 2017، العديد من الأحداث المتلاحقة من أهمها عودة الفنان الكبير محمد صبحي، للعمل على المسرح من جديد، من خلال إعادة تقديم مسرحية “غزل البنات” بنجاح كبير على مسرح مدينة سنبل، ويعتبر صبحي من العاشقين للريحاني فقد سبق وأن قدّم له “لعبة الست”، وصبحي منذ التسعينات يعيد مجموعة من الأعمال المسرحية الكبيرة بشكل حديث فقد سبق له أن قدم مسرحيات “سكة السلامة”، “كارمن”، و”ملك سيام” وخلقت عودة محمد صبحي إلى المسرح، نوعًا من الحراك الثقافي المسرحي خلال عام 2017، كما شهدت الحركة المسرحية هجومًا على فريق مسرح مصر الذي يقوده الفنان أشرف عبد الباقي واتهمهم البعض بأنهم لا يمتوا إلى المسرح بصلة، وبدأ عبد الباقي في الدفاع عنهم وكانت أخبار زواج أبطال فريق مسرح مصر هي الأبرز في أخبارهم، مثل زواج مصطفى خاطر ، ضياء الميرغني ، وسارة عبد الفتاح .

وحصلت الفنانة الكبيرة ليلى طاهر في المسرح، على تكريم من وزارة الثقافة عن مجمل أعمالها المسرحية في حضور عدد كبير من الفنانات، وتعتبر ليلى طاهر من أهم الممثلات اللواتي ظهرن في الخمسينات ومسرح الستينات مع دخول مسرح التليفزيون وانتشار الفرق الخاصة، ومن أشهر أعمالها المسرحية “الدبور” ، و”سنة مع الشغل اللذيذ”، وشهد عام 2017 قيام الفنان سمير غانم بعرض مسرحية بعنوان “سيبوني أغني” في المملكة العربية السعودية ، كما عرض الفنان الكبير يحيى الفخراني مسرحية “ليلة من ألف ليلة”، ولكنها توقفت فجأة رغم تحقيقها نجاحًا كبيرًا في القاهرة والإسكندرية

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