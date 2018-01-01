منى أحمد تكشف توقعات الأبراج للفنانين والفنانات لعام 2018

كشفت خبيرة الأبراج منى احمد لـ”العرب اليوم” عن توقعاتها للأبراج للفنانين والفنانات لعام 2018 .

وكانت توقعاتها كالتالي :

* وفاء عامر 25 مايو/أيار 1968:

مواليد برج الجوزاء سنة ميلاد القرد الصيني يأخذ صفات الأسد، هناك بعض التنازلات ستقدمها للوصول إلي الايجابيات، صحيا أفضل .

* نادية لطفي مواليد 3 يناير /كانون الثاني1937 :

مواليد برج الجدي ومعها برج البقرة الصيني، وتأخذ صفات الجدي بمعنى أن 2018 سنة متوسطة ليس بها أي تفاعل، لكن عليك للائتمان لذاتها، أما الصحة ستمر بوعكة صحية سيؤدي لشعور بعدم الراحة.

* شويكار مواليد 24 نوفمبر/تشرين الثاني 1938 :

مواليد برج القوس ومعها النمر الصيني تأخذ صفات الدلو شخصية انتقه جدا متميزة، لكن هذا العام سيكون هناك مرض صحي، وفي النصف الأول من السنة ابعدي عن التوتر، لكن نهاية العام أفضل بدايته.

* إلهام شاهين مواليد 3 كانون الثاني 1960:

مواليد الجدي ومعها البقرة الصيني، تأخذ صفات الجدي مرة أخرى، بمعني انك عندك انجازات جديدة ناجحة وفرحه بشخص قريب منك سيرزق بمولود جديد.

* ليلى علوي مواليد 4 كانون الثاني 1962:

مواليد برج الجدي وسنة ميلاد النمر الصيني وتأخذ صفات الدلو،شخصية متميزة بأعمال متميزة، وهناك شخصًا كبيرًا في هذا العام ستبدأ تهتم به، صحتها أفضل كثيرًا.

* غادة عبد الرازق مواليد 6 يوليو /تموز1970:

مواليد برج الجوزاء وسنة ميلاد الثعبان الصيني وتأخذ صفات الثور، ستقدم عمل من أروع الأعمال وسيكون هناك نجاحًا كبيرًا، أما الصحة فسيكون هناك تعب نفسي .

* إيمي سمير غانم 31 مارس/آذار 1987:

من أفضل سنين حياتك، سنة ميلاد الأرنب الصيني و تأخذ صفات الحوت هناك تطورات للأفضل في جميع حياتك، والأموال ستزيد، و الصحة أفضل.

* دنيا سمير غانم 1 يناير 1985:

برج الجدي سنة ميلاد البقرة، تأخذ صفات الجدي بمعني أنها شخصية متميزة لكن من السنين التي ستأخذين بها قرار وتسمعي عن مولود جديد أو منزل جديد، الصحة أفضل.

* نيللي كريم 18 ديسمبر/كانون الأول 1974:

مواليد برج القوس وسنة الميلاد النمر الصيني وتأخذ صفات الدلو، احذري من إفشاء سر من أسرارك، لكن السنة ايجابية والصحة غير جيدة.

* أحمد زاهر 27 إبريل/نيسان 1975:

مواليد برج الثور وسنة ميلاد الأرنب الصيني ويأخذ صفات الحوت هذا العام من السنين التي ستحدث تغيرات شاملة في حياتك كلها .

* عزت أبو عوف 21 أغسطس/آب 1948:

واقع بين برجين الأسد والعذراء وسنة ميلاد الفأر وتأخذ صفات القوس، مريض صحيا لكن هناك انجازات لابد أن تسرع بها

* محمود ياسين 2 يونيو/حزيران 1941:

برج الحوت وسنة ميلاد الثعبان ويأخذ صفات الثور سيكون هناك تعب صحي، وسيكون هناك بعض الاضطرابات الجسيمة لكن ستمر .

* سمير غانم 15 كانون الثاني 1937:

مواليد برج الجدي سنة ميلاد البقرة الصيني ويأخذ صفات الجدي في عمل هام جدا مع دخول السنة، لكن سيكون أقراء المزيد من المصدر