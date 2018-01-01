نجوم سوريون كبار رحلوا عن عالمنا في عام 2017

شهد عام 2017 وفاة عدد من الفنانين السوريين، حيث خيم الحزن على الجمهور بشكل متكرر مع توالي أنباء رحيل هؤلاء النجوم، وكانت وفاة بعضهم نتيجة طبيعية لأمراض فتاكة، بينما عانى آخرون مع أمراض الشيخوخة. ونستذكر أسماء الفنانين الراحلين:

رفيق سبيعي

توفي الفنان رفيق سبيعي في منزله، في دمشق، في الخامس من كانون الثاني / يناير 2017، عن عمر ناهز 86 عامًا، بعد مسيرة فنيّة طويلة كان خلالها أحد أعمدة الدراما السورية، في المسرح والتلفزيون والإذاعة والسينما، ودُفن في مقبرة باب الصغير، بعد تشييعه في جنازة شعبية حاشدة.

نجاح الحفيظ

توفيت الفنانة نجاح الحفيظ في السادس من أيار / مايو 2017، عن عمر ناهز 76 عامًا، داخل مستشفى ابن النفيس في دمشق، إثر نوبة قلبية، وأثناء جنازتها لم يحضر إلا عدد قليل لتشييعها، على الرغم من شهرتها الكبيرة.

أميرة حجو

رحلت الفنانة السورية أميرة حجو في آذار / مارس الماضي، عن عمر يناهز 67 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

رياض وردياني

توفي الفنان رياض وردياني في 15 آذار 2017، في كندا، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر يناهز 70 عامًا.

هالة حسني

توفيت الفنانة هالة حسني في دمشق، في 28 نيسان / أبريل 2017، عن عمر ناهز 74 عامًا، بعد صراع مرير مع مرض السكري.

وليد حبال

رحل الممثل وليد حبال في 20 كانون الثاني، عن عمر 65 عامًا، في العاصمة السورية دمشق.

نجوى صدقي

فارقت الممثلة السورية ​نجوى صدقي​ الحياة، في 30 أيار 2017، متأثرة بمرضها.

أقراء المزيد من المصدر