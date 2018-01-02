أبرز الفنانين الذين فارقوا الحياة في عام 2017

انتهى عام 2017، نهاية مأساوية، حيث توفت الفنانة شادية في 28 من الشهر الماضي، عن عمر يناهز الـ86 عامًا، بعد أزمة صحية نقلت على إثرها إلى المستشفى، ونعاها وزير الثقافة حلمي النمنم، قائلاً “إن الفنانة الراحلة، كانت صوتاً لمصر والعالم العربي من خلال فنها”.

ومن جانب آخر، شارك عدد كبير من الفنانين ومئات المواطنيين في تشييع جثمان الفنانة الراحلة، وأداء صلاة الجنازة في مسجد السيدة نفيسة، كما حضر عدد كبير من الفنانين في مراسم عزائها في مسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع الخامس، وكان أول الحاضرين النجمة لبلبة وياسمين الخيام، والكابتن محمود الخطيب، والنجمة شريهان، وعلي الحجار.

ويذكر أن شادية، اسمها الحقيقي فاطمة أحمد كمال شاكر، وولدت لأب يهوى العزف على العود، ويحب الغناء مما شجعها على الاشتغال بالفن، وحازت على لقب “دلوعة السينما” من الجمهور والنقاد.

وبدأ عام 2017 برحيل الفنان محمود الدسوقى زوج الفنانة عزة مجاهد ابنة الفنانة فيفي عبده، الذي توفى إثر هبوط عام في الدورة الدموية، ورحل أيضًا في بداية شهر يناير/كانون ثان الفنان السوري سليمان باشا عن عمر ناهز الـ93 عامًا.

وفي 12 يناير/كانون أول، تلقى الوسط الفني نبأ وفاة الفنانة الكبيرة كريمة مختار عن عمر ناهز الـ82، وشهدت مراسم الجنازة حضور فني وشعبي كثيف، كما حرص عدد كبير من النجوم على تقديم واجب العزاء لنجلها الإعلامي معتز الدمرداش.

كما رحلت عن عالمنا الفنانة فيفي السباعي، يوم 21 يناير/كانون أول بعد صراع مع المرض، وبدأت التمثيل مع بداية الألفية الجديدة وانحصرت معظم أدوارها في الأم الأرستقراطية، والتي أشهرها فيلم “حرب أطاليا”، “التوربيني”، “الشبح” و”ظرف طارق”.

ولم يمر شهر يناير/كانون أول، حتى يعلن عن رحيل الفنان حسن السبكي نجم فرقة رضا للفنون الشعبية، وذلك يوم 26 من نفس الشهر، بعد صراع مع المرض، في مستشفى القصر العيني الفرنساوي، عن عمر ناهز 77 عامًا.

وكانت بداية مسيرته مع التمثيل من خلال المشاركة بفيلم “الأبواب المغلقة” عام 1966، ثم مسرحية “البيجامة الحمراء” بالعام التالي، وشارك بتصميم استعراضات في فيلم “شارع الملاهي” عام 1969، وشارك كممثل في نفس العام بفيلمي “شيء من الخوف، شيء من العذاب”، ثم توالت بعدها أعماله ما بين السينما والتليفزيون والتي من أبرزها “فتوة الناس الغلابة، مولد يا دنيا”.

وفي 29 يناير/كانون أول، توفي الفنان المصري كمال الألفي بأحد مستشفيات القاهرة، ومن أشهر المسلسلات التي شارك فيها، “ترويض الشرسة”، “زيزينيا”، “الضوء الشارد”، “نحن لا نزرع الشوك”، “أم كلثوم”، و”الحقيقة والسراب”، ومن أشهر أفلامه “معالي الوزير”، “وش إجرام”، “صرخة نملة”، “عمر وسلوى”.

كما بدأ شهر فبراير/شباط، وبالتحديد في يوم 11، برحيل الفنان فاروق الرشيدي، أستاذ الإخراج بأكاديمية الفنون عن عمر يناهز 75 عاما، وهو من خريجي المعهد العالي للسينما، وحصل على منحة دراسية في الاتحاد أقراء المزيد من المصدر