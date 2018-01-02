أشرف عبد الباقي يوضح سر غيابه عن السينما

كشف الفنان أشرف عبد الباقي، أن ضيق الوقت وعدم وجود متسع من الوقت لدية خلال الفترة الماضية، كان السبب الأساسي والرئيسي لسبب غيابه عن السينما، خاصة في ظل تصوير عروض مسرح مصر، الأسبوع بالإضافة إلي انشغاله أيضًا، بتصوير مسلسل “عائلة زيزو” الذي تم عرضه بالقنوات الفضائية مؤخرًا، وحقق نجاحًا باهرًا موضحًا أنه لم يجد وقت مناسب خلال هذه الفترة لكي يدرس العروض السينمائية المعروضة عليها لكي يختار الأفضل منها .

وأعرب أشرف عبد الباقي في حوار مع “العرب اليوم”، عن سعادته الغامرة بردود الأفعال الإيجابية عن مسلسل “عائلة زيزو” خاصة أنه كان ينزل إلي الشارع فور عرض الحلقات لمعرفة رد فعل الناس بشكل مباشر ووجود الجميع يشيد بالمسلسل والمشاكل التي يناقشها ويعرض للجمهور، مشيرًا إلى أن نسبة الناس الغير راضية عن المسلسل، لا تزيد عن 1 % وهذا الأمر يعدً شيئًا إيجابيًا جدًا، ودليل كبير على نجاح المسلسل.

يذكر أن مسلسل “عائلة زيزو”، يدور في إطار اجتماعي كوميدي، حول العلاقات الأسرية والخلافات التي تنشأ في العائلة، وكيف يتم التعامل معها خلال الأحداث، وهو من بطولة أشرف عبد الباقي ونسرين أمين وشيرين، ونهال عنبر ولطفي لبيب، ومن تأليف محمد النبوي وإخراج شيرين عادل.

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