أميركية من أصل مصري محل المذيع المتحرش مات لاور

ذكرت شبكة (إن.بي.سي) الأميركية في بيان أن المذيعة التلفزيونية، هدى_قطب، الأميركية من أصل مصري، أصبحت مقدمة جديدة في برنامج “توداي” الذي تبثه الشبكة، الثلاثاء، لتحل محل المقدم السابق، مات_لاور، بعد أسابيع من فصله بسبب سلوك جنسي غير ملائم. وتنضم قطب إلى سافانا جوثري خلال أول ساعتين من البرنامج الشهير، الذي يبدأ الساعة السابعة صباحا بالتوقيت […] أقراء المزيد من المصدر
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