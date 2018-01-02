أميركية من أصل مصري محل المذيع المتحرش مات لاور

ذكرت شبكة (إن.بي.سي) الأميركية في بيان أن المذيعة التلفزيونية، هدى_قطب، الأميركية من أصل مصري، أصبحت مقدمة جديدة في برنامج “توداي” الذي تبثه الشبكة، الثلاثاء، لتحل محل المقدم السابق، مات_لاور، بعد أسابيع من فصله بسبب سلوك جنسي غير ملائم. وتنضم قطب إلى سافانا جوثري خلال أول ساعتين من البرنامج الشهير، الذي يبدأ الساعة السابعة صباحا بالتوقيت […] أقراء المزيد من المصدر