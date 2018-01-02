الفنانة الشابة هنا الزاهد تكشف سعادتها بفيلمها الجديد “عقدة الخواجة”

أعربت الفنانة الشابة هنا الزاهد عن سعادتها بفيلمها الجديد “عقدة الخواجة”، قائلة إن متابعة “البرومو” على “يوتيوب” بلغ فور عرضه نصف مليون مشاهد، مشيرة إلى أنها سعدت بالتعاون مع فريق العمل ومنهم المخرج بيتر ميمي، والفنانين حسن الرداد وحسن حسني، موضحة أن سيناريو الفيلم ممتع، إذ كتبه كل من هشام ماجد وشيكو بشكل ممتع. وتدور أحداث الفيلم عن شاب فقير يقع في حب ابنة أحد كبار رجال الأعمال، ويتعرض لعدد من المواقف الكوميدية.

وتابعت أن الفيلم يعتمد على كوميديا الموقف وهو ما تعود عليه الجمهور من شيكو وهشام ماجد اللذان كانا يشتركان في كتابة أفلامهما، والتي حققت نجاحات جماهيرية كبيرة منها الحرب العالمية التالته وبنات العم وغيرها من الأفلام الناجحة، وأشارت إلى أنها سعيدة بخطواتها المتوازنه في السينما والتلفزيون، وترى نفسها محظوظة في الاشتراك في مجموعة من الأعمال المهمة، منها مأمون وشركاه مع الفنان الكبير عادل إمام ومسلسل الميزان مع الفنانة غادة عادل.

وأوضحت أن بيتر ميمي مخرج له أسلوبه الخاص وأي ممثل يعمل معه يحب كاميراته لأنه شديد الحرص على إبراز أي ممثل، مؤكدة أن بيتر ميمي لفت الأنظار كمخرج من خلال الجزء الأول من رائعة الأب الروحي للفنان الكبير محمود حميدة، وعن النصائح التي دائمًا تسير عليها، وقالت إنها تستمع دائمًا لنصائح كبار الفنانيين، وعن أمنيتها في العام الجديد أوضحت أنها تتمنى الخير لكل الشعوب والأمن والأمان لكل الوطن العربي ..

أقراء المزيد من المصدر