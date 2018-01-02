تفاصيل صفقة إطلاق سراح وزير سعودي وعودته لمنصبه

شارك الوزير السعودي ابراهيم العساف، الذي كان محتجزا على خلفية التحقيقات بالفساد في المملكة، في جلسة لمجلس الوزراء الثلاثاء بعد أن “ثبتت براءته”.. بحسب وسائل إعلام. ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” على حسابها على تويتر صورا للعاهل السعودي الملك سلمان، ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان وللوزير خلال الجلسة. وأشارت صحيفة “سبق” السعودية المقربة […] أقراء المزيد من المصدر