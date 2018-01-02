عامر زيان يواجه شقيقته في المغرب

يتوقع أن يسافر الفنان اللبناني عامر زيان إلى المغرب في المرحلة المقبلة، للمباشرة بتصوير أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب، تحت إدارة المخرج فادي حداد، حيث بدأت التحضيرات لإنجاز تلك الخطوة التي سوف تشارك فيها الممثلة اللبنانية لارا خوري، شقيقة المطرب الشاب، التي ستقف أمامه لأول مرة في عمل فني مشترك وفق صيغة درامية جرى تنسيقها قبل فترة والتكتم على تفاصيلها كي لا تفقد رونقها الخاص.

واختار عامر التصوير في المغرب بعد أن تعاون على المستوى الإعلاني مع إحدى أضخم الشركات العقارية في الوطن العربي ووقع معها عقدًا، قبل أن يقرر إنجاز أحدث فيديو كليب له هناك استنادًا إلى ميزانية إنتاجية غير عادية.

وفي المقابل كان عامر زيان قد أحيا ليلة عيد رأس السنة في إحدى الدول العربية في قصر رئيس الدولة، بعد أن لبى دعوة الأخير خلال لقائهما في مدينة ” كان ” الفرنسية .

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