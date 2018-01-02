وسام السيفي يكشف انتقال كوكب زحل إلى برج الجدي وتأثيره عام 2018

كشف الدكتوروسام السيفي أن قوانين زحل هي “الاتزان، والصبر، وعدم مخالفة مواعيد أو قوانين، وتحمل وخلق جو من الإمكانية لإيجاد حل أو بديل”، وتابع “انتقل كوكب زحل إلى برج الجدي الترابي الأربعاء الموافق 20-12-2017، وسيمكث حتى شهر مارس/آذار عام 2020″، موضحًا تأثير الأمر ومعناه خلال العام المقبل ٢٠١٨ كالآتي :

‎يعتبر برج الجدي المنزلة الفلكية العاشرة التي تعنى بشؤون السياسة والحكم والسلطات العليا، كما تعنى بقوة الأرض والواقع الذي تعيشه وانفعالاتها كالزلازل والبراكين والجفاف والبرودة، وقسوة القرارات التي تأتي بإجحاف، علينا توقع تغيرات كبيرة على صعيد السياسة العالمية يعني أن هناك مناخًا سياسيًا دوليًا جديدًا بعيدًا عن المجاملات، فقوة المناخ السياسي الجديد هو نهاية لمناخ متطرف وبداية لمناخ جاد يتسم ببرود المواقف وارتباط الاقتصاد بالسياسة وليس العكس، سنجد سقوط شخصيات سياسية وأفول نجمها، سنشهد تفكك أنظمة ومنظمات عالمية، سنشهد تحالفات جديدة وعودة للحرب الباردة وعودة القطبين للعالم السياسي، بل وقد نشهد تعدد الأقطاب، سنشهد مناخًا يهيئ للمؤامرة تارة وللمناورة تارة أخرى، كيف سيتغير المزاج الفني لنا كيف سنعود للإيقاع البطيء كيف سنتأقلم مع أنماط جديدة من الحياة بعد أن علت نغمة التطرف وهي على وشك الانتهاء .

وبدخول كوكب زحل لبرج الجدي حان وقت السياسة الحقيقية اللعب سيكون مكشوفًا، التحالفات ستكون واضحة الشرق الغرب عودة القيم الشرقية ومنافسة القيم المادية، عودة التفكير المادي الوجودي وضعف القوى الروحية بشكل تدريجي، قد تكون هذه بداية لمنعطف جديد في العالم، وهذا المنعطف بطيء ويحتاج لسنوات فنحن ندخل هذا المنعطف تدريجيًا مما نجد إننا ننتقل بشكل سلس إلى واقع فيه قيود أكبر من الحرية .

ويؤثر كوكب زحل على الذين طالعهم جدي والبيت الخامس أو السابع في الجدي، يؤثر إيجابًا على الجدي البني والألوان الغامقة أو الداكنة

زحل مع العاطفة :

الحمل : في مجال العمل أو تكوين علاقة عاطفية يؤثر سلبًا .

الثور : في عاطفتك يؤثر في مجال الحب للمتزوجين، أو للذين يريدون الهجرة الالتحاق بالحبيب أو الحبيبة

الجوزاء : عدم تفاهم متطلبات الزوج أو الزوجة أمور المادية يزيد العلاقة تعقيدًا

السرطان : في الشراكة والزواج وتأخير يجلب النحس او برود

الأسد : في مجال العناية أو رعاية أو الاهتمام للطرف الأخر، وخصوصًا في مجال التمريض أو المستشفى يكون زحل مجال عاطفي بارد جدًا، ويؤثر على النفسية والصحة .

الحمل

الزاوية التي يصنعها كوكب زحل بالنسبة لبرج الحمل، تعد من الزوايا الصعبة وهي تعد المنزلة العاشرة المؤثرة في التعاملات الكبيرة في العمل ومن نرتبط معهم في عمل رسمي أو سنجد إننا نواجه صعوبة في تعاملاتنا مع الحكومة فقد تتعطل أو نفقدها كضياع لها كما علينا أن ننتبه لمقابلاتنا المهمة في العمل فقد نزداد حدة ونتطرف في أقراء المزيد من المصدر