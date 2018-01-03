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السعودية تصدر تأشيرات سياحية لمواطني 65 دولة

Posted by on January 3, 2018 0 Comment

تبدأ السعودية العمل بنظام التأشيرة السياحية لمواطني 65 دولة، كمرحلة أولى، شرط أن تكون عبر منظمي الرحلات والبرامج من شركات سعودية، وفق أنظمة معينة، وستعمل بمسار مختلف عن رحلات المعتمرين والحجاج. وقال مدير هيئة السياحة والآثار في منطقة مكة المكرمة محمد العمري، إن عدد المستفيدين من رحلات ما بعد العمرة في المرحلة التجريبية، خلال […] أقراء المزيد من المصدر

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