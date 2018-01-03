تبدأ السعودية العمل بنظام التأشيرة السياحية لمواطني 65 دولة، كمرحلة أولى، شرط أن تكون عبر منظمي الرحلات والبرامج من شركات سعودية، وفق أنظمة معينة، وستعمل بمسار مختلف عن رحلات المعتمرين والحجاج. وقال مدير هيئة السياحة والآثار في منطقة مكة المكرمة محمد العمري، إن عدد المستفيدين من رحلات ما بعد العمرة في المرحلة التجريبية، خلال […] أقراء المزيد من المصدر
Home » أخبار العالم » السعودية تصدر تأشيرات سياحية لمواطني 65 دولة
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