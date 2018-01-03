المكتب التربوي في الوطني الحر رد على بيان قطاع المعلمين في القوات عن انتخابات صندوق التعاضد

صدر عن المكتب التربوي في “التيار الوطني الحر” البيان الآتي: “بعد البيان التضليلي الصادر عن قطاع المعلمين في القوات اللبنانية بالأمس في ما خص انتخابات رئاسة مجلس إدارة صندوق التعاضد لمعلمي المدارس الخاصة، التي انتهت بفوز الدكتور كريستيان الخوري، يهم المكتب التربوي إيضاح المعلوم، احتراما للرأي العام التربوي وإكراما للحقيقة التي ما برحت تحرر قائلها […] أقراء المزيد من المصدر