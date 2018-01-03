باسم سمره يؤكّد أنه لم يحسم موقفه من دراما رمضان 2018

كشف الفنان باسم سمره، عن عدم توقيعه لأية أعمال لرمضان المقبل حتى الآن.

وقال في تصريح خاص لـ”العرب اليوم” : “لم أوقع عقد على أي أعمال لموسم دراما رمضان المقبل حتى الآن، فلم أجد السيناريو المناسب الذي يجذبني للمشاركة فيه”، أما عن الأخبار التي نشرت حول مشاركته في مسلسل “اختفاء” للنجمة نيللي كريم، أوضح أنه بالفعل تم ترشيحه لهذا العمل، ولكنه حتى الآن لم يتعاقد عليه بشكل رسمي.

أما عن مسلسل “الدولي” الذي كان مقرر له رمضان المقبل، أكد سمره أن خروج المسلسل من رمضان أزعجه بشدة، لافتا أنه مؤمن بإرادة الله وأن الخير فيما اختاره، موضحا أن آخر أعماله فيلم “عنتر ابن ابن ابن شداد” بطولة محمد هنيدي، درة، مظهر أبو النجا، محمد ثروت، وآخرون، تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج شريف إسماعيل، إنتاج يوسف الطاهر.

ويذكر أن مسلسل “الدولي” بطولة رانيا يوسف، وباسم سمره، وأحمد وفيق وأحمد فتحي ومحمد نجاتي ومحسن منصور، وريم البارودي وسهر الصايغ وأحمد صيام وزكي فطين عبد الوهاب وشريف باهر ودنيا المصري وحمدي الوزير وفراس سعيد والوجه الجديد أحمد النقلي، من تأليف ناصر عبد الرحمن، للمنتج محمد فوزي، والمخرج محمد النقلي.

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