بلقيس أحمد تحيي حفلة في الإمارات خلال أيام

أبدت الفنانة بلقيس أحمد، سعادة كبيرة وهي تختتم حفلاتها الغنائية للعام 2017 من مدينة أبو ظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، ومسقط رأسها، بحضور جمهور غفير جدًا وصل إلى مكان الحفل بجزيرة “الماريا” بجهد كبير بعد ازدحام الحاضرين للحفل من جميع الجنسيات العربية، وقالت: “سعيدة أنني أختتم العام في مسقط رأسي أبوظبي، المدينة والمكان الذي ترعرت به”، وأضافت: “هذه أول مرة أغني في أبو ظبي في حفل رأس السنة، وقد أحببت فكرة الوقوف هنا مع نهاية عام ناجح ومهم لي على صعيدي الشخصي والفني، وتفاؤل بعام آخر 2018 من النجاح بإذن الله”.

وأبدعت بلقيس خلال وصلتها الغنائية، وتجوّلت مع عزف وإيقاع فرقتها الموسيقية بين مجموعة كبيرة من أغنياتها الناجحة والمتميزة، وسط تفاعل كبير من الجمهور الكبير المحتفل معها في العاصمة الإماراتية، والتي ضمت في نفس الليلة حضور الفنان القدير كاظم الساهر، لتقدم شكرها في نهاية الحفل لحكومة أبوظبي وشركة مبادلة وموظفيها على الدعوة، والى شركة “بلاتينيوم ريكوردز” على التنظيم التي وصفته بالرائع.

هذا وكانت بلقيس قد كشفت أنها بصدد طرح أغنية منفردة جديدة ستحمل عنوان “ألّمح لك”، دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى، سوى أنها ستكون بين أيدي ومسمع الجمهور خلال الفترة القليلة المقبلة، كما تستعد للوقوف على خشبة مسرح المجاز في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة يوم 12 يناير/كانون الثاني الجاري 2018 برفقة الفنان الكويتي القدير عبد الله الرويشد بقيادة المايسترو وليد فايد، والتي ستعد له برنامجًا غنائيًا مختلفًا ومميزًا.

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