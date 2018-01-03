جميّل للمجوهرات العالمية تنثر سحرها في بيروت

بيروت، لبنان-كانون الأول 2017: أعلنت مجوهرات جميّل العالمية، دار تصميم المجوهرات الشهير والمعروف بتصاميمه الرائعة منذ أكثر من 40 عاما، عن افتتاح متجرها الجديد مع بداية العام الجديد. وستستضيف بيروت، مدينة الروعة النابضة بالحياة، أحدث متاجر جميّل للمجوهرات في مجمع دونز في فردان.

منذُ تأسيسها و لم تتوقّف مجوهرات جميّل، عن طرح إبتكاراتها وتصاميمها الملكيّة، مُستمدّة ومُجدّدة أفكارها بإستمرار، حيث غلبت الأناقة والرُقي على حفل الإفتتاح، التي بدت واضحةً من خلال الديكور الفخم المُعتمد الذي يتماشى مع فلسفة تصميم العلامة التي تحملُ روحًا عصريّة لإبتكار بيئة تسوّق راقية.

“تشتهر مجوهرات جميّل بسمعتها في جميع أنحاء العالم، وذلك من خلال الإبداع والجودة التي تقدّمها، وتشكل مجموعاتنا نموذجا فريدا من نوعه في التصميم، والشخصية الفريدة والأناقة العابرة للزمن، وكل يوم هو وقت مثالي لامتلاك أجود وأروع المجوهرات وأكثرها تألّقاً.” وفقا لما ذكره ممثل مجوهرات جميّل. تقدّم مجوهرات جميّل مجموعة استثنائية تضفي الأناقة إلى أسلوب كل امرأة، من شأنها أن ترافقها في جميع المناسبات.”

ومن المتوقّع، أن تسحر هذه التصاميم كلاً من السيّدات والرجال على حدٍّ سواء، لأنّ كلّ قطعة تمّ تصميمها ببراعة لتُرضي جميع الشخصيّات، من خلال الأحجار الماسيّة التي تمّ إختيارها بدقّة وعناية فائقة، ناهيك عن تصاميم الذهب البرّاق التي يحملُ نوعًا من الدفء والفخامة.

وعندما تُقرّر المرأة أن تفرض تأثيراً ولو بسيطاً ولكنّ قوياً من خلال قطع مجوهرات، أو تُقرّر تقرر خلط ومواءمة الأشكال المذهبة أو الماسيّة بطريقة مُلفتة للنظر، فمجوهرات الجميّل هي الخيار الصحيح لكل ما تحتاجه.