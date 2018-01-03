عرَّافة تحمل أخباراً سيئة للأمير هاري وخطيبته وكيم كارداشيان وزوجها.. والمنتخب الالماني سيفوز بكأس العالم

تنبأت وسيطة روحية أسترالية بما سيحمله عام 2018 في جعبته للعائلة الملكية البريطانية، وجاءت الأنباء غير مبشرة لزوجين بعينهما. ظهرت الوسيطة كيري إيروين الأحد 31 ديسمبر/كانون الأول في البرنامج التلفزيوني الأسترالي Sunrise لتكشف عمَّ إذا كانت علاقة الأمير هاري (33 عاماً) وخطيبته ميغان ماركل (36 عاماً) ستستمر، بحسب صحيفة Daily Mail البريطانية. وزعمت أيضاً أنَّها […] أقراء المزيد من المصدر