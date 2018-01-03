آخر الأخبار
Home » أخبار العالم » عرَّافة تحمل أخباراً سيئة للأمير هاري وخطيبته وكيم كارداشيان وزوجها.. والمنتخب الالماني سيفوز بكأس العالم

عرَّافة تحمل أخباراً سيئة للأمير هاري وخطيبته وكيم كارداشيان وزوجها.. والمنتخب الالماني سيفوز بكأس العالم

Posted by on January 3, 2018 0 Comment

تنبأت وسيطة روحية أسترالية بما سيحمله عام 2018 في جعبته للعائلة الملكية البريطانية، وجاءت الأنباء غير مبشرة لزوجين بعينهما. ظهرت الوسيطة كيري إيروين الأحد 31 ديسمبر/كانون الأول في البرنامج التلفزيوني الأسترالي Sunrise لتكشف عمَّ إذا كانت علاقة الأمير هاري (33 عاماً) وخطيبته ميغان ماركل (36 عاماً) ستستمر، بحسب صحيفة Daily Mail البريطانية. وزعمت أيضاً أنَّها […] أقراء المزيد من المصدر

Tags:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com