مصالحة إليسا وشيرين عبد الوهاب بمناسبة العام الجديد

يبدو أن النجمة اللبنانية إليسا والفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب قد قررتا أن يشهد عام 2018 على بداية جديدة لعلاقتهما، بعد أن توترت خلال العام الماضي.

علاقة إليسا وشيرين تعكرت بسبب فيديو تم تسريبه من حفل زفاف النجمين عمرو يوسف وكندة علوش، ظهرت فيه شيرين تسخر من عمليات التجميل التي خضعت لها الفنانة، وعلى الرغم من اعتذار النجمة المصرية عن تصريحاتها مؤكدة حسن نيتها، وعدم قصدها اهانة النجمة اللبنانية، شنّ فانز إليسا هجوماً على شيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن إليسا لم تكن النجمة الوحيدة التي طالتها تصريحات شيرين الجريئة، بل أنها سخرت من النجم المصري عمرو دياب أيضاً.

من جانبها، وصفت إليسا تصريحات شيرين بـ”زلة لسان»، وقالت: “شيرين ديما بتزعل وبتراضي.. بس شيرين من الناس ايللي بحبها لأنها صريحة وايللي بقلبها على رأس لسانها»، إلا أن أخبار توتر علاقة النجمتين ظلت مسيطرة على الساحة، وذلك حتى ظهر خبر مشاركتهما في حفل غنائي واحد ليلة رأس السنة في دبي، حيث ترقت فانز النجمتين ردة فعلهما، وكيفية تصرفهما لحظة لقائهما لأول مرة بعد التوتر الذي أصاب علاقتهما.

إليسا وشيرين اثبتتا للجميع تجاوزهما هذه الأزمة، حيث التقت النجمتان خلف كواليس الحفل، واحتضنتا بعضهما أمام كاميرات المصورين بشكل عكّس نيتهما في نسيان الماضي، وبدء عام جديد خالي من أي خلافات، وكان لافتاً حرص شيرين على احتضان إليسا بطريقة حميمية كنوع من الاعتذار لها أمام الجميع.

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