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هذه هي القصة الحقيقية لأيقونة الاحتجاجات في إيران

Posted by on January 3, 2018 0 Comment

تحوّلت إحدى صور النساء إلى أيقونة للمظاهرات التي تعرفها إيران في الفترة الحالية، وتناقلها الكثير من الحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي باعتبارها رمزاً للتحرر من قيود النظام الإيراني، وتظهر الصورة فتاة مكشوفة الشعر وتضع حجابها على عصا طويلة، إلا أن هذه الصورة غير مرتبطة بالمظاهرات الحالية. وانتشرت هذه الصورة على نطاق واسع في الشبكات الاجتماعية […] أقراء المزيد من المصدر

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