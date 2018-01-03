وفاة 4 أشخاص بسبب البرد القارس في أميركا

استمرت موجة البرد القارس القطبية القياسية في معظم المنطقة الواقعة شرقي جبال روكي في الولايات المتحدة أمس الثلاثاء لكن من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة في جميع أنحاء البلاد باستثناء المنطقة الشمالية الشرقية بعد ذلك. وظلت المدارس مغلقة نتيجة البرد القارس الذي حصد أرواح أربعة أشخاص خلال عطلة رأس السنة. وأصدرت هيئة الأرصاد الوطنية تحذيرات […] أقراء المزيد من المصدر