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وفاة 4 أشخاص بسبب البرد القارس في أميركا

Posted by on January 3, 2018 0 Comment

استمرت موجة البرد القارس القطبية القياسية في معظم المنطقة الواقعة شرقي جبال روكي في الولايات المتحدة أمس الثلاثاء لكن من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة في جميع أنحاء البلاد باستثناء المنطقة الشمالية الشرقية بعد ذلك. وظلت المدارس مغلقة نتيجة البرد القارس الذي حصد أرواح أربعة أشخاص خلال عطلة رأس السنة. وأصدرت هيئة الأرصاد الوطنية تحذيرات […] أقراء المزيد من المصدر

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