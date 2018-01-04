الفنانة بشرى تكشف عن سبب ابتعادها عن الفن أخيرًا

أكّدت الفنانة بشرى أنها ابتعدت عن الفن فترة، لأنها شخصية من الصعب إبهارها بأي عمل فني، مشيرة إلى أنها أيضًا من الفنانات اللواتي يسعين إلى تقديم كل جديد دائمًا، وموضحة أن عملها في صناعة السينما وتقديم العديد من المهرجانات يشبع رغبتها الفنية لأن صناعة السينما لا تعتبر تمثيلًا فقط أو إخراج ولكن صناعة السينما تشمل الأشراف على مهرجانات سينمائية جديدة للتعرف على مختلف الثقافات، ثانيًا صناعة السينما هي إكتشاف دماء جديدة في التألف والأخراج والتمثيل

وتحدّثت بشرى عن مهرجان الجونة ونجاحه في دورته الأولى في 2017، موضحة أن العمل من أجل إظهار هذا المهرجان استمر 3 سنوات ما بين مشاهدة أحدث الأعمال السينمائية والالتقاء بنجوم عالميين ودعوتهم إلى حضور مهرجان مازال يخطو خطواته الأولى، مؤكدة أنها تعبت كثير في التحضير ولكن بعد النجاح زال كل التعب وتحول إلى راحة، ومن أعمالها الفنية أوضحت أنها تقرأ حاليا عدد من الأعمال لأختيار أفضلها، منوّهة إلى أنّها رشحت خلال الفترة السابقة لعدد من الأعمال الفنية في السينما والتليفزيون لكنها لا تقدم أي عمل لمجرد التواجد.

وقدّمت بشرى أول عمل لها مع الفنانة نبيلة عبيد في مسلسل العمة نور عام 2003 ثم قدمت عدد من الأعمال السينمائية والدرامية من أهم أفلامها فتح عينيك مع مصطفى شعبان ونيللي كريم ومن مسلسلاتها تفاحة آدم مع خالد الصاوي

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