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تجمع المحامين للطعن بقانون الايجارات: اللجنة المطالب بإنشائها ستعقد الامور وتجعل التهجير واقعا حكما

Posted by on January 4, 2018 0 Comment

توجه رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور ولجان المستأجرين في بيان اليوم، الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، موضحين أن “اللجنة المطالب بإنشائها لها عدة مهام ومنها تحديد المستفيدين من الصندوق، ولكن ايضا ان تعطي الامر بالدفع للصندوق وتعقد جلسات وتبت بتقارير الخبراء”، وقال: “عمليا انشاؤها […] أقراء المزيد من المصدر

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